Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов наградил бойцов смешанных единоборств автомобилями Spark за победу на турнире GFC 20 (Gorilla Fighting Championship) в Ташкенте, следует из видеозаписи, распространенной в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, церемония награждения прошла в рамках торжественного мероприятия, посвященного отчету по реализации пяти инициатив президента.

Хоким вручил ключи от Spark бойцам MMA Нурсултону Рузибоеву, Ахлиддину Мирзадавлатову и Авлиёхону Хамидову. Все они одержали победы на турнире GFC 20. Нурсултон Рузибоев тажке получил сертификат на приобретение спортивного снаряжения на сумму 100 млн сумов для своей спортивной школы.

Сообщается, что в Андижанской области проживает свыше 1,28 миллиона человек в возрасте от 7 до 30 лет, из них 260 тысяч вовлечены в сферу культуры и искусства, 380 тысяч — физической культуры и спорта, 253 тысяч — компьютерных технологий и 387 тысяч — чтение книг.

В течение года спортсмены Андижанской области завоевали 1936 медалей, включая 496 золотых, 712 серебряных и 728 бронзовых, и стали лидерами по числу наград среди всех областей Узбекистана, отмечает пресс-служба хокимията.

Другие ведущие спортсмены также получили сертификаты на покупку спортивного инвентаря на сумму от 30 до 100 млн сумов. Родителям отличившихся спортсменов вручили бытовую технику.