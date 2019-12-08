Сотрудники ГУВД Ташкента в ночь на 8 декабря были вынуждены применить оружие, чтобы задержать водителя, находившегося в нетрезвом состоянии и размахивавшего ножом. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУВД.

Примерно в 3:10 в Чиланзарском районе на пересечении улиц Мукими и Байналмилал водитель автомобиля Labo совершил столкновение с бетонным ограждением, после чего машина перевернулась. На помощь пришли сотрудники ГУВД и очевидцы, которые поставили машину на колеса.

Водитель из кабины не выходил. Сотрудник ППС, первым оказавшийся на месте происшествия, сообщил о ДТП в службу безопасности дорожного движения. При попытке узнать у водителя, не требуется ли медицинская помощь, сотрудник ППС обратил внимание на неадекватность поведения, несвязную речь и нарушения координации движений, о чем также предупредил инспекторов ДПС.

Предположительно мужчина находился под воздействием психотропных веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшим на место ДТП инспекторам ДПС водитель оказал активное сопротивление, на призывы успокоиться реагировал агрессивно. Размахивая ножом, он угрожал нанести телесные повреждения любому, кто к нему приблизится.





Фото: ГУВД Ташкента.

Поскольку вокруг стала собираться толпа людей, возникла угроза для жизни и здоровья окружающих и сотрудников ГУВД. Инспектор ДПС младший сержант Т. О. принял решение о применении табельного оружия. Он несколько раз предупредил о возможности применения оружия, но водитель продолжал пытаться ножом нанести сотрудникам травмы.

Инспектор ДПС произвел выстрелы вверх, а когда это не возымело эффекта, выстрелил нарушителю в ногу. Только после этого он бросил нож. На водителя были надеты наручники, и он был доставлен в больницу.

Водителем оказался 43-летний житель Шайхантахурского района Нусрат И., ранее судимый по статьям 97 («Умышленное убийство») и 109 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана. В салоне автомобиля были обнаружены початые бутылки с водкой и коньяком.

Прокуратура района решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Начальник ГУВД дал указание о поощрении сотрудников.