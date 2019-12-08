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В выступлении по случаю Дня Конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал ряд важных заявлений. Глава государства затронул такие темы, как обеспечение свободы слова, подлинной независимости судов и соблюдения прав человека, проблему защиты собственности и другие.

Генеральная прокуратура сообщила о наличии еще одного уголовного дела в отношении дочери первого президента Гульнары Каримовой. Оно было возбуждено «по вновь открывшимся обстоятельствам», говорится в официальном заявлении ведомства.

Председатель Сената Танзила Нарбаева на 24-м пленарном заседании Сената призвала чиновников правильно воспринимать критику в средствах массовой информации. «СМИ не только отмечают проблемы, но и предлагают новые, нестандартные идеи по их решению», — отметила она.

Президент подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в Узбекистане. Их легализация, как ожидается, должна помочь в развитии спорта, в частности, футбола.

Цитата недели

«В Узбекистане мы не допустим, в какой бы то ни было форме, давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей СМИ». Президент Шавкат Мирзиёев в выступлении накануне Дня Конституции.

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В закон о гарантиях прав ребенка внесены поправки. В судебных делах по несовершеннолетним стало обязательным участие защитника. Запрещено любое психическое или физическое воздействие на ребенка-участника уголовного процесса.

С отопительного сезона 2020−2021 годов для потребителей устанавливается новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения. Расчеты с потребителями за отопление переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на 1 день отопительного периода.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Хиву «Культурной столицей Тюркского мира» в 2020 году.

Жители некоторых регионов (в Андижанской области, в Ферганской области и в Каракалпакстане) перекрывали дороги. Пойти на этот шаг их заставили регулярные отключения электричества и газа.

В Андижане произошел взрыв газа в четырехэтажном доме. Причиной стал оставленный без присмотра газовый насос. 11 жителей госпитализированы с отравлением.

С 2020 года 10 вузов Узбекистана в экспериментальном порядке будут переведены на самофинансирование, среди них — юридический и экономический университеты.

Цифра недели: 92 человека

В связи с Днем Конституции президент подписал указ о помиловании 92 человек. Из них 73 освобождаются из учреждений по исполнению наказания, а 19 сокращаются сроки лишения свободы.

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Выборы-2019

«Газета.uz» в преддверии выборов в парламент (22 декабря) провела интервью с лидерами политических партий Узбекистана, которые рассказали о своих программах и ответили на вопросы о реформах в стране.

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