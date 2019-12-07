Президент Шавкат Мирзиёев 7 декабря выступил на торжественном собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции во Дворце международных форумов «Узбекистан». Одну из частей своей речи он посвятил вопросам обеспечения верховенства закона и общественного контроля, передает корреспондент «Газеты.uz».

В достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль, заявил глава государства.

«Если наш народ не будет твердо стоять против нарушений законодательства, как бы ни старались государственные органы, должностные лица, будет сложно обеспечить верховенство закона», — подчеркнул он.

Общественность и средства массовой информации «проснулись» и активно участвуют в процессе утверждения законности, противодействия нарушениям закона, сказал президент. Он привел пример: исходя из предложений граждан и депутатов при обсуждении проекта госбюджета на 2020 год было принято решение о выделении школам дополнительно 50 млрд сумов за счет сокращения государственных расходов.

«Такое происходит впервые. Раньше приходили, представляли бюджет, что бы депутат ни говорил, ничего не учитывалось. [На этот раз] они поставили условие. Сказали, что иначе не примут [закон о бюджете]… Вы сами видите в повестке — какие большие дела мы начали. Но сколько перед нами проблем простых людей? Можно на это закрывать глаза? Никогда. Мы строим большой завод, но мы ведь пока не можем решить проблемы, связанные с бытом людей. Сколько еще проблем есть в школах, дошкольном образовании, дороги, газ, свет… Все вы должны знать, что за три года все это сразу сделать не получится. Желание, конечно, есть, но требуется время, знания, терпение», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что необходимо продолжить работы по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, воспитания в этом духе детей с самого раннего возраста. Он напомнил, почему государственный бюджет отныне принимается в качестве закона, а не постановления президента.

«Я сам был инициатором этого. Бюджет будет подписывать не президент, он будет приниматься в виде закона Олий Мажлисом. Почему? Мнение народа должно быть в приоритете. Страна, народ должны знать о каждом суме бюджета. Куда расходуются средства? На какие цели? Подходит это или нет? Поэтому бюджет принимается в виде закона. Что это значит? Это значит, что закон никто не сможет изменить по своему желанию, как это раньше делали министры… большие бюрократы. Народ требует — значит это должно быть выполнено!» — сказал глава государства.

«Чем больше мы будем требовать, и депутаты, и исполнительная власть будут вынуждены измениться. Потому что народ этого требует. Но нужно повысить правовое сознание наших людей, их требовательность», — добавил он.

По мнению президента, повышение правосознания и правовой культуры положительно отразится на росте чувства ответственности и причастности в обществе.

«Вот я каждый день вижу дебаты депутатов. Это не вчерашние кандидаты. Депутаты меняются. Представьте, если через год, два года, три года, пять лет депутаты научатся тому, как заставить работать исполнительную власть на уровне района, города, области, республики. Как изменится наше общество», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что общественный контроль не должен превратиться в «односторонний инструмент»: «Государственные органы должны объективно и справедливо рассматривать критические мысли не только в отношении граждан, но и в отношении себя».

Глава государства сообщил, что Консультативный совета по развитию гражданского общества при президенте, Центр развития гражданского общества и Национальная ассоциация ННО в 2020 году должны проявить инициативу и участвовать в создании эффективной системы общественного контроля во всех сферах и отраслях.

«Согласно Конституции, судьи независимы в своей деятельности. Но по-настоящему их контролировать должен народ… Нужно понять, что общественный контроль — это не только контроль за государственными органами, но и метод самоуправления, который является важным элементом формирования гражданского общества», — подчеркнул президент.