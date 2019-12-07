Главное управление внутренних дел Ташкента возбудило уголовные дела в отношении сотрудников трех аптек за незаконный оборот сильнодействующих веществ. В них продавался препарат «Регапен» (прегабалин) без рецепта, сообщила пресс-служба ГУВД.

В аптеке GULI-KAND-PLUS в Яккасарайском районе было изъято 420 таблеток «Регапена». В отношении 23-летнего Шерали Н. и 29-летнего Жасура К. возбуждено уголовное дело по статье 251−1 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, наказание — ограничение свободы от года до трех лет либо лишение свободы до трех лет) Уголовного кодекса Узбекистана.

О том, что сильнодействующих препараты продаются в этой аптеке, несмотря на вступившие в силу с 1 декабря новые правила (продавать их можно только в социальных аптеках и только по рецепту), днем ранее в своем Telegram-канале сообщил журналист Никита Макаренко.

ГУВД также сообщило, что в аптеке «Беш плюс мега фарм» на квартале Г9А в Учтепинском районе было изъято 658 таблеток «Регапена», а в «Файз фарм» на 8-м квартале Чиланзарского района — 77 таблеток «Регапена» и 36 таблеток других сильнодействующих препаратов. В отношении работника первой аптеки 31-летнего Бобура Р. и работника второй — 23-летнего Алибека К. возбуждены уголовные дела по той же статье.

Летом «Газета.uz» публиковала статью Никиты Макаренко об охватившей Ташкент эпидемии «аптечной наркомании». Расследование показало, что в столице массово употребляются рецептурные препараты прегабалин, залеплон и тропикамид, которые можно приобрести без рецепта.

В сентябре президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств, а позже правительство утвердило новый перечень сильнодействующих лекарств.