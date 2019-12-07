Антимонопольный комитет Узбекистана (АМК) опубликовал заключение по проекту постановления президента «О дополнительных мерах по сокращению импорта и дальнейшем развитии производства древесно-стружечных плит и их альтернативных видов (ДСП)», размещенного ранее для общественного обсуждения.

Напомним, автор проекта Министерство экономики и промышленности предложило ввести акцизный налог на импорт ДСП, а местных производителей — освободить от налогов и пошлин. В Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности заявляли, что акциз приведет к гибели отечественной мебельной индустрии, где работает более 700 тысяч человек, а также подорожанию продукции.

АМК отмечает, что в постановлении Кабинета Министров от 11 апреля 2019 года (№297) уже предусмотрен «анализ цен на „формалин 37%“ и „мочевину А“, производимые компаниями „Навоиазот“ и Maxam-Chirchiq соответственно, и принятие мер по недопущению использования монопольно высоких цен». Это положение дублируется в части 4 пункта 1 в проекте постановления.

Акцизный налог на ДСП и их альтернативные виды (ТН ВЭД — 4410) в размере 25 долларов за кубометр в проекте предлагается ввести с 1 января 2020 года, а с 1 января 2021 года эта сумма должна возрасти до 30 долларов (сейчас акциза нет).

АМК указывает, что решения о вводе акциза желательно принимать на основе тщательного анализа существующих мощностей и сырьевой базы в стране. По данным комитета, в 2017 году насыщенность рынка ДСП продукцией местного производства составляла 25,6%, а в 2018 году — 16,7%. Рынок считает насыщенным, если эта цифра превышает 80%. Исходя из этого, комитет предложил исключить этот пункт.

Кроме того, проектом предлагается с 1 января 2020 года ввести систему бесплатного использования природных камышовых полей в течение не менее 10 лет на основе определенных инвестиционных обязательств для производителей ДСП без ущерба для окружающей среды. При этом постановлением Кабмина (№297) поручалось сформировать реестр камышовых площадей в разрезе регионов, где можно будет косить камыш на промышленном уровне, не нанося вред окружающей среде, животному миру и перелетным птицам. На основе этого реестра будут привлекаться местные и иностранные инвесторы для организации новых производств, предоставляя им камышовые площади на постоянной основе.

АМК предложило исключить эту часть проекта или дополнить его следующим абзацем:

«Кабинет Министров в течение месяца должен утвердить порядок выделения земельных участков на территории малых промышленных зон для создания предприятий по переработке ДСП и их альтернативных видов на основе определенных инвестиционных обязательств, не нанося вред окружающей среде».