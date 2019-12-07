Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 3 декабря Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) упраздняется, а его резиденты переводятся в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park).

Как сообщается на сайте IT Park, решение объединить усилия IT-центров принято в целях создания конкурентоспособных и перспективных программных продуктов, расширения аутсорсинговых услуг для зарубежных стран и повышения качества программных продуктов.

Резиденты IT Park получают льготы для развития бизнеса, а также полный цикл стартап-экосистемы — от развития навыков программирования (IT-академия) и IT-идей (программа инкубации) до развития прототипов продуктов и их испытаний на реальном рынке (программа акселерации).

Инновационный центр Mirzo Ulugbek Innovation Center был создан указом президента Шавката Мирзиёева от 30 июня 2017 года для улучшения условий развития отрасли информационных технологий в стране.

Летом текущего года в столице при поддержке Индии был открыт IT Park. Его директором стал бывший глава MUIC Фарход Ибрагимов.