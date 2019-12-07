Международный аэропорт имени Ислама Каримова не смог принять рейс HY-202 Лондон-Ташкент из-за тумана. Командиру судна пришлось совершить вынужденную посадку в запасном аэропорту Навои, сообщила пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

В связи с туманом и плохой видимостью несколько рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways окажутся в аэропорту назначения с задержкой, — отметили в пресс-службе.

Вылет рейсов HY-423 Ташкент-Дели, HY-533 Ташкент-Бангкок предварительно перенесен на 11:30 и до момента улучшения погодных условий. Возможности вылететь ожидает и рейс HY-623 Карши-Москва.

Кроме того, летной погоды ожидают два внутренних рейса — HY-77 Ташкент-Карши и HY-23 Ташкент-Бухара.