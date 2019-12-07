Трудно представить жизнь современного человека без электробытовых приборов. Эти незаменимые помощники создают удобство и уют в домах, помогая быстро и эффективно справляться с бытовыми проблемами. Но стоят такие приборы иногда не дешево и не всегда есть возможность приобрести желаемое сразу. На помощь в таких ситуациях приходит сеть магазинов Credit Express с выгодной рассрочкой.





Первые официальные торговые точки Credit Express открыли свои двери 28 марта 2019 года. И если первоначально их было всего три, то сейчас компания располагает сетью из 22 официальных магазинов в Ташкенте. Помимо равномерного удобного распределения точек по всему городу, у сети магазинов бытовой техники Credit Express есть еще масса преимуществ.

Кэшбэк 5% при своевременной выплате и бонус при оплате с опозданием

При покупке любой техники в Credit Express каждый становится участником бонусной системы накопления баллов. С каждого своевременного взноса ежемесячного платежа (не позже 30 дней) на собственный лицевой счет возвращается 5% от суммы в виде бонусов. Этими бонусными процентами в дальнейшем можно будет закрыть выплаты по договорам в Credit Express.





Например: Барно хочет на кухню мини-печь, которая стоит 720 тысяч сумов. Отабек помнит о скором дне рождения своей жены, но понимает, что не успеет накопить нужную сумму. Поэтому он идет в Credit Express и оформляет рассрочку на 6 месяцев — по 120 тысяч сумов за каждые 30 дней. На свой день рождения Барно получает отличное настроение, а Отабек при своевременной оплате — по 6 тысяч сумов кэшбэка в месяц на следующие приобретения в Credit Express.

Компания заботится о своих покупателях и поддерживает их в трудных ситуациях. Поэтому для тех, кто не успел или не смог провести оплату вовремя, бонусные 5% не сгорают, а просто снижаются до 2,5% с каждой выплаты.





Погашение кредита и отчетность

Credit Express также позаботился об удобстве клиентов и максимально оптимизировал процесс погашения кредита. Выплаты можно производить как ежемесячно, так и ежедневно, в любых торговых точках Credit Express или через платежные системы Click, Payme и Paynet.

У компании также есть единый call-центр, поэтому больше не придется обзванивать все магазины в поиске нужного товара. Достаточно просто позвонить в call-центр и отзывчивые операторы проинформируют по всем интересующим вопросам, помогут подобрать нужную модель и предоставят список магазинов, в которых есть необходимая техника в наличии.

На протяжении всего срока погашения кредита Credit Express обеспечивает полную поддержку с помощью Telegram-бота и SMS-сервиса. Через Telegram можно получить всю необходимую информацию по бонусам и контрактам, а система оповещений сориентирует о ходе выплат.





С открытия 20 точки в сети магазинов бытовой техники Credit Express действует акция, по которой можно оформить рассрочку на мелкую бытовую технику без первоначального взноса. В акции участвуют следующие категории товаров:

блендеры, грили, тостеры, кофеварки, миксеры;

мини-печи, мультиварки, мясорубки, соковыжималки, утюги;

фены, хлебопечи, чайники, электробритвы, эпиляторы.





Для оформления рассрочки необходимо предоставить только паспорт. Условия рассрочки действуют только для жителей Узбекистана с ташкентской пропиской, достигших возраста 23 лет. Также в сети магазинов действует лимит суммы товаров на первую покупку — не больше 10 млн сумов.

Дополнительную информацию и адреса магазинов можно узнать по телефону call-центра: (+998) 78−150−12−12

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