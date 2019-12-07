Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в закон «О гарантиях прав ребенка» и Уголовно-процессуальный кодекс. Документ, направленный на совершенствование деятельности по защите прав и законных интересов детей, был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 октября и одобрен Сенатом 30 ноября.

Как говорится в заметке сенатора Камилы Кавлановой, опубликованной на сайте верхней палаты парламента, в закон «О гарантиях прав ребенка» внесены изменения и дополнения, устанавливающие, что государство принимает меры по защите ребенка от вовлечения его в совершение правонарушений и антисоциальных действий, по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также установлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению.

Закон дополнен нормой, определяющей гарантии защиты прав ребенка, являющегося участником уголовного процесса. В частности, устанавливается запрет на любое психическое или физическое воздействие на ребенка, принуждение его к даче показаний или признанию вины, проведение в отношении детей процессуальных действий, проводимых в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, без участия их законных представителей. Кроме того, предусматриваются обязательное участие в судебных делах по несовершеннолетним защитника и недействительность отказа от него ребенком и его законным представителем.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

Запрещен отказ от защитника по делам несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые из-за своих физических недостатков или психических расстройств испытывают затруднения в осуществлении права на защиту, лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания может быть назначено пожизненное лишение свободы, о применении принудительных мер медицинского характера, рассматриваемым в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

В кодексе также предусмотрены: