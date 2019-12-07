Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в закон «О гарантиях прав ребенка» и Уголовно-процессуальный кодекс. Документ, направленный на совершенствование деятельности по защите прав и законных интересов детей, был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 октября и одобрен Сенатом 30 ноября.
Как говорится в заметке сенатора Камилы Кавлановой, опубликованной на сайте верхней палаты парламента, в закон «О гарантиях прав ребенка» внесены изменения и дополнения, устанавливающие, что государство принимает меры по защите ребенка от вовлечения его в совершение правонарушений и антисоциальных действий, по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также установлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению.
Закон дополнен нормой, определяющей гарантии защиты прав ребенка, являющегося участником уголовного процесса. В частности, устанавливается запрет на любое психическое или физическое воздействие на ребенка, принуждение его к даче показаний или признанию вины, проведение в отношении детей процессуальных действий, проводимых в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, без участия их законных представителей. Кроме того, предусматриваются обязательное участие в судебных делах по несовершеннолетним защитника и недействительность отказа от него ребенком и его законным представителем.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.
Запрещен отказ от защитника по делам несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые из-за своих физических недостатков или психических расстройств испытывают затруднения в осуществлении права на защиту, лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания может быть назначено пожизненное лишение свободы, о применении принудительных мер медицинского характера, рассматриваемым в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
В кодексе также предусмотрены:
- возможность участия в деле в качестве законного представителя по желанию несовершеннолетнего одного из его взрослых близких родственников или иного лица, которому он доверяет;
- обязательное участие законного представителя несовершеннолетнего в процессуальных действиях, проводимых в отношении его представляемого;
- проведение допроса по согласию несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в присутствии его законного представителя или взрослого близкого родственника, педагога или представителя потерпевшего;
- принудительное использование сложных методов медицинского исследования, а также методов, связанных с сильными болевыми ощущениями, допускается только с согласия лица, подвергнутого экспертизе, а если оно является несовершеннолетним или страдает психическим расстройством, то с согласия его законного представителя, опекуна или попечителя;
- применение сложных медицинских процедур или методов, вызывающих сильные болевые ощущения, допускается лишь с согласия на это лица, у которого должны быть получены образцы, а если оно является несовершеннолетним или страдает психическим расстройством, то с согласия его законного представителя, опекуна или попечителя;
- необходимость удаления из зала судебного заседания несовершеннолетнего свидетеля по окончании его допроса, кроме случаев, когда суд сочтет дальнейшее присутствие его в зале необходимым;
- обязательное присутствие законного представителя несовершеннолетнего при предъявлении ему обвинения, объявлении об окончании дознания, предварительного следствия и предъявлении ему материалов дела.
- проведение допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого с участием защитника, законного представителя.