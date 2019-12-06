«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечки с корицей.

Булочки Cinnabon





Слышали про любовь с первого взгляда? Так вот — это булочки Синнабон. Нежные, мягкие, сливочные булочки с умопомрачительным ароматом корицы и нежной сливочной глазурью.

Рассыпчатый пирог с корицей





Хрустящая корочка и рассыпчатая серединка этого пирога прекрасно сочетаются с теплым молоком или горячим кофе. Эта ароматная выпечка придется по душе любителям корицы и пряностей.

Булочки с яблоками и корицей





Эти булочки-завитушки готовятся не просто, а очень просто, но получаются красивыми с таким приятным ароматом и удивительным вкусом.

Слоеные «ушки» с маком и корицей





Многие пробовали такие «ушки» из слоеного теста. Их можно испечь самостоятельно из слоеного бездрожжевого теста с сахаром и корицей. Свежие золотистые ушки можно подавать к кофе или чаю.

Эстонская выпечка с корицей и орешками





Необычный рецепт булочки, похожей больше на рулет. Эстонская выпечка — это хрустящая корочка, мягкое тесто и восхитительный аромат корицы.

Слоеные палочки с корицей в микроволновке





Сахарные палочки с корицей — быстрый и вкусный десерт. Изюминка этого рецепта — готовятся палочки в микроволновке, что займет минимум времени.

Крученые булочки с корицей





Простой и быстрый способ приготовления булочек с корицей из готового теста. Булочки получаются красивыми и вкусными.

Ролл с орехами и корицей





Сладкоежки оценят ролл с орехами и корицей. Он получается ароматным, мягким и станет украшением семейного чаепития.

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