В пятницу по большей части территории Узбекистана будет пасмурно и прохладно из-за антициклона с Каспийского моря, сообщила пресс-служба Узгидромета.

К концу дня, ночью и утром субботы дожди вероятны лишь по областям Ферганской долины, по горным районам — осадки. Температурный фон опустится до нормы и не превысит значений +7…+12 градусов.

В выходные вся территория страны будет под влиянием относительно прохладной и сухой воздушной массы, которая будет способствовать ясной погоде. Температура в субботу составит ночью +2…+7 градусов, днем — +9…+14 градусов.

В воскресенье ночью столбик термометра не превысит 0…+5 градусов, местами — до -2 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Такая температура будет превышать норму на 3−5 градусов, добавили синоптики.