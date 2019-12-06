Начиная с футбольного сезона 2021 года в Узбекистане запланировано внедрение системы видеопомощи арбитрам VAR (Video Assistant Referee), следует из указа президента от 4 декабря «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане».

Система вводится для обеспечения справедливости и прозрачности встреч между командами Суперлиги исходя из международного опыта, в соответствии с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Азиатской футбольной конфедерации (АФК), говорится в документе.

О планах внедрить VAR в узбекском футболе стало известно еще в ноябре 2018 года. Тогда бывший первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов обсуждал эту возможность с управляющим директором Hawk-Eye Innovations по региону Азии Беном Кроссингом. Сообщалось, что процедура установки VAR займет от четырех до восьми месяцев.

Что такое VAR

VAR — технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Система видеопомощи позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное решение: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй жёлтой не рассматриваются) и ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно совершил фол, наказываемый карточкой).

Тестирование системы VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Поставщиком ФИФА стала компания Hawk-Eye (принадлежит Sony), чьи видеосервисы давно работают в волейболе, теннисе и других видах спорта. Сейчас VAR используется во многих европейских чемпионатах — испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге, французской Лиге 1, английской Премьер-Лиге и других. Казахстанская Федерация футбола начала тестирование оборудования VAR в августе этого года.

Сколько стоит VAR

Стандартной цены на установку системы на каждом стадионе не существует, так как она зависит, помимо прочего, от размера объекта, количества видеокамер и других факторов. Есть централизованная VAR-комната — это одна модель. Вторая — децентрализованная, когда оборудование располагается, например, в фургоне. То есть технику не прибивают гвоздями к какому-то конкретному стадиону.

Осенью 2017 года российский «Краснодар» потратил 175 тысяч фунтов стерлингов на установку системы VAR на своем стадионе.

В чемпионате Греции общая стоимость использования VAR за 5-летний период оценивалась в 10,3 млн евро (плюс налоги).

В Бразилии большинство клубов отказались от VAR из-за того, что финансировать нововведение должны были сами клубы, а это стоило бы им 5 млн евро за 380 матчей бразильской Серии А.

Затраты украинских футбольных клубов на VAR за сезон 2020/21 могут составить 152,3 тысячи долларов — чуть более 10 тысяч долларов с каждого клуба УПЛ за год.