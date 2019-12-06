Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил направить средства, изъятые у бывших министра внутренних дел Исгендера Муликова и председателя Государственной миграционной службы Мейлиса Нобатова, на социальную сферу. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).
Как сообщалось ранее, Исгендер Муликов и Мейлис Нобатов были осуждены по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. В рамках предварительного следствия были арестованы и изъяты в пользу государства незаконно приобретенные жилые дома, имущество в них, автотранспорт, различные ценности.
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «похищенные упомянутыми лицами средства принадлежат народу».
«Необходимо посмотреть, какие дома построены на эти деньги и как можно их использовать, для каких целей», — приводит слова президента TDH.
Глава Туркменистана поручил проанализировать возможность использования конфискованных средств под размещение детских садов, либо служб МВД, прокуратуры, хякимликов или других учреждений, для чего следует провести в них необходимые строительные работы.
Относительно «похищенных преступниками у народа денег», президент распорядился перевести на специальные счета в банках и построить на эти средства объекты социального назначения — школу, больницу, дом здоровья, детский сад или жилые дома.