5 декабря примерно в 4:55 в Бухарской области грузовой электропоезд переехал 58-летнего Г. Х., который переходил железнодорожный путь. Мужчина скончался, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел на первом пикете 4012-го километра железнодорожного пути между станциями «Яккатут» и «Мургак».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить причины происшествия.

2 декабря похожий инцидент произошел в Папском районе Наманганской области, тогда погиб 82-летний мужчина.