В преддверии Нового года разные сети магазинов устраивают акции и розыгрыши. Texnomart рассказывает, как участвовать в новогодних акциях и подобрать правильный подарок на Новый год.

Популярный вид подарка — это гаджеты и бытовая техника. Покупая технику в сети Texnomart, можно получить бесплатный подарок или выиграть автомобиль Spark. Весь декабрь в сети можно оформить рассрочку без предоплаты, предоставив только паспорт с ташкентской пропиской.

Выгодные предложения Texnomart:

при покупке стиральных машин Beko Texnomart дарит утюг Beko;

покупая холодильники LG, можно получить ваучеры от 100 тысяч до 200 тысяч сумов (ваучер распространяется на сеть продуктовых супермаркетов);

приобретая ноутбук HP и заполнив розыгрышный билет, можно стать участником акции с главным призом — автомобилем Spark.





17 января в прямом эфире в официальных соцсетях Texnomart будет объявлен победитель розыгрыша автомобиля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−129−20−00

Сайт: texnomart.uz

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