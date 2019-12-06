Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге (Россия) подтвердило о нападении 24 ноября группы лиц на гражданина Узбекистана Ф. Х., сообщила пресс-служба МИДа.

Отмечается, что четверо неизвестных посадили Ф. Х. силой в автомобиль, увезли в лес, избили и, угрожая пистолетом, заставили перевести 36 тысяч рублей. После этого его привезли к станции метро «Ломоносовская» и высадили.

По данным правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе — три узбекистанца.

Генконсульство держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт со следственными органами, добавили в МИДе.