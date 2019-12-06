Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 декабря подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственных закупок и широкому привлечению субъектов предпринимательства к процессу государственных закупок».
Согласно документу, с 1 января 2020 года хозяйственные общества и предприятия стратегического значения:
- размещают объявление на специальном информационном портале по государственным закупкам. При этом в объявлении указывается последний срок — не менее 15 дней;
- размещают для общественного обсуждения на два рабочих дня протокол закупочной комиссии по отбору наилучших предложений в день его оформления;
- вносят в реестр договоров, заключенных с государственными заказчиками, информацию о договорах, заключенных в рамках госзакупок, не позднее трех рабочих дней со дня их заключения;
- вправе осуществлять закупки путем электронного магазина и аукциона на понижение стартовой цены.
С этой же даты госзаказчики получают право проводить госзакупки в разрезе регионов среди отечественных производителей (исполнителей работ, поставщиков услуг) с использованием дополнительной страницы электронного магазина.
Если договор не заключен по причине отсутствия товара (работ, услуг), госзаказчик не вправе заключать прямые договора с самостоятельно отобранным поставщиком без использования основной страницы электронного магазина.
С начала следующего года на базе Учебного центра по подготовке и переподготовке работников финансовых органов и финансово-учетных подразделений бюджетных организаций будут организованы специальные курсы по госзакупкам для работников госорганов и других организаций.