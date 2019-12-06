Изображение на экране телевизора стало по-настоящему реалистичным благодаря разработанной специалистами компании LG технологии Nanocell, в которой используются особые наночастицы, улучшающие качество передачи цветов. Это новшество позволяет видеть не только чистые основные тона, но и ощущать высокую точность цветовоспроизведения — недостижимый в обычных светодиодных панелях уровень качества, даже несмотря на увеличенную яркость экрана.

В обычных телевизорах, к примеру, желтый цвет смешивается с цветами с другой длины волны — зеленым или красным. Исходный оттенок теряет свой изначальный цвет, становясь бледно-желтым или оранжевым. Технология Nanocell снижает вероятность потери задуманного цвета, уменьшает блики на экране, даже если телевизор находится в окружении различных источников света.





Независимо от угла просмотра картинка смотрится одинаково, почти так же, как если сидеть по центру телевизора. Нет потери качества изображения или искажения цветов. А это значит, что теперь просмотры футбольных матчей в большой компании друзей пройдут комфортно для всех присутствующих. А если воспользоваться специальным режимом «Футбол», то можно получить еще больше удовольствия от просмотра матча, максимально погрузившись в атмосферу стадиона и став частью игры. Такой эффект погружения возникает благодаря улучшенному качеству изображения и звука, плавной смене кадров и ярким цветам.





В телевизор встроены интеллектуальный процессор A7 второго поколения, а также дополнительные бонусы: 4К Cinema c Dolby Vision & Atmos, функция распознавания голоса и контекстных команд. Воздушный дизайн впечатляет — узкие рамки, минимальная толщина корпуса и тонкая дуга подставки создают впечатление, что телевизор парит в воздухе. А лаконичный, стильный дизайн позволит гармонично сочетать покупку с интерьером квартиры.

Приобрести телевизор LG Nanocell с эффектом погружения, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

cеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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