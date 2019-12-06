Магазин Mango пополнил зимнюю коллекцию теплыми моделями верхней одежды на любой вкус: от классических пальто и полушубков из искусственного меха до пуховиков разной длины и фасонов. Также здесь можно найти платья, брюки, уютные свитера, базовые вещи классического кроя, красивую, комфортную обувь и актуальные аксессуары.





Новая коллекция женской одежды зима 2019/2020 от Mango традиционно сочетает в себе все модные тенденции нового сезона: вариации нестареющей клетки и трикотаж, длина макси, белый total look, кожаные юбки и брюки и многое другое.





Стильные образы от любимого бренда не только украсят, но и поднимут настроение даже в холодный зимний день.





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