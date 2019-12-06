Мальдивы — одно из красивейших островных государств в мире, куда стремятся попасть многие путешественники. Туристическое агентство Aznur Travel совместно c авиакомпанией Uzbekistan Airways предлагает отправиться в незабываемое и восхитительное путешествие на Мальдивские острова. Это прекрасная возможность провести новогодние каникулы вдали от городского шума и суеты.





Мальдивы — далекий кусочек нетронутой природы

Поездка на Мальдивские острова захватывает своей экзотикой, великолепной погодой и ореолом романтики. Мальдивы пользуются огромной любовью и популярностью среди туристов. Лето на островах продолжается целый год. Здесь пейзажи непередаваемой красоты, как подводные, так и на суше. Все это превратило острова в наиболее популярный курорт, который можно сравнить с раем.

Мальдивские острова — курорт, который состоит из 1192 коралловых островов, на которых расположено огромное количество аэропортов. Аэропорты Мальдив принимают гидросамолеты, которые в основном совершают внутренние перелеты. Такие самолеты здесь еще называют воздушным такси. Международный аэропорт находится на острове Хулуле, и носит название «Мале». Аэропорт Мале является единственным международным аэропортом на всех островах.

Одним из больших преимуществ является то, что для граждан Узбекистана не нужна въездная виза и не стоит задумываться о ее получении заранее. По прилету в аэропорт Мале туристам поставят все необходимые печати и визы.

Какую брать одежду?





Четкого туристического сезона на Мальдивах нет, здесь круглый год замечательная погода, благодаря чему туристы чувствуют себя, как в раю. Конечно, можно засомневаться, но зима наиболее благоприятное время года на Мальдивах. В это время нет дождей, спокойное и теплое море и нет изнуряющей жары.

Чем заняться на Мальдивах в новогодние каникулы?

Дни отдыха на Мальдивах проходят в плавании в прибрежных водах, принятии солнечных ванн, и заканчиваются ужином на закате. На Мальдивах красивые закаты. 31 декабря во многих отелях будет организован новогодний праздничный ужин.

Каждый остров предлагает свой вид досуга:

наблюдение за животными;

кормление тропических рыб;

снорклинг;

круиз на закате;

экскурсия к дельфинам, китовым акулам и морским черепахам;

поездка в Мале;

большая рыбалка;

романтический пикник.

Эти и множество других развлечений ждут всех на островах, ведь это только малая часть списка.





Все это может показаться дорогим отдыхом. Однако здесь есть гестхаусы или съемное жилье, которое обойдется дешевле, чем отель all inclusive. Такой отдых могут позволить себе не только люди с высоким доходом: это удовольствие доступно всем.

Мальдивы — долгожданное чудо на Новый год

Не нужно думать, что на островах будет скучно без снега. В новогоднюю ночь, вдали от шумных городских развлечений, предусмотрен праздничный стол, изобилующий заморскими яствами, деликатесами, экзотическими фруктами. Все это происходит с музыкальной и танцевальной программами, сюрпризами и развлечениями.

Этот праздник станет незабываемым впечатлением, которым будет приятно делиться со своими близкими. Местные жители живут по исламскому календарю и новый год отмечается здесь в другие месяцы. Однако в дни христианских и католических праздников большее внимание уделяется туристам.





Если возможности позволяют приобрести новогодний тур на Мальдивы, то не стоит долго раздумывать. Атоллы Мальдив помогут переместиться в совершенно иную реальность. Туда, где беззаботность покажется сказкой. Новогодние каникулы на Мальдивах — это незабываемые впечатления на весь год, а может и на всю жизнь.

График вылета и прилета чартерных рейсов:

28 декабря 2019 года — 5 января 2020 года;

5 января 2020 года — 14 января 2020 года;

Подробную информацию можно получить в офисе компании Aznur Travel.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махтумкули, 45, гостиница «Узбекистан», 3-й этаж.

Телефоны: (+998) 97−444−36−36, (+998) 97−440−36−36, (+998) 71−232−36−36, (+998) 71−232−30−90.

E-mail: aznur2010@mail.ru

Facebook:fb.com/aznurtravel

Также подробную информацию можно получить у партнеров Aznur Travel:

OOO Travel Tickets

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул. Махтумкули, 45.

Телефоны: (+998) 71−232−30−90, (+998) 71−232−10−70.

OOO My Trip

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Нукус, дом 2, кв. 52.

Телефон: (+998) 90−321−12−12.

OOO Pegas Group

Адрес: пр-т Мирзо Улугбека, 43/34.

Телефоны: (+998) 71−268−12−29, (+998) 71−268−29−89.

OOOO Lango Trading

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, 27/9, офис 23

Телефон: (+998) 71−120 -88−08.

OOO Sarxos

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Генерала Узакова, 9/52.

Телефоны: (+998) 71−243−61−50, (+998) 71−243−60−27

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