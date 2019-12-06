Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», сообщило УзА.

В связи с 27-летием принятия Конституции страны помилованы 92 гражданина, из которых 79 являются лицами, осужденными за участие в деятельности запрещенных организаций.

20 человек освобождаются от наказания полностью и 37 — условно-досрочно. Назначенное в отношении 16 лиц наказание заменяется более мягким. Таким образом, из учреждений по исполнению наказания освобождаются и снимаются с учета органов службы пробации 73 лица.

Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 19 лиц.

Среди помилованных 3 мужчины старше 60 лет и 3 женщины.

Указом ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.