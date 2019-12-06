Каким должен быть жилой комплекс, чтобы людям было максимально комфортно в нем проживать? Что должно находиться рядом и какими отличительными преимуществами он должен обладать? Dream City раскрыл тему грамотно продуманного городского пространства на примере жилого комплекса Boulevard.

Жилой комплекс Boulevard является примером организации жилой среды города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и общении. Здесь предусмотрены комфортные апартаменты для проживания, помещения для коммерческой деятельности, высококлассный бизнес-центр и новый живописный парк Tashkent City в двух шагах.

Для жизни: жилой комплекс Boulevard

Жилое пространство продумано с учетом ежедневных потребностей резидентов комплекса. При проектировании учитывалась каждая деталь — от планировок и высоты потолков в квартирах до внутренней и внешней инфраструктуры. Концепция жилого комплекса заключается в удовлетворении ежедневных потребностей всех резидентов. Безопасные детские площадки, обустроенные внутренние дворы с системой контрольно-пропускных пунктов, прогулочные аллеи, площади с фонтанами, охраняемый подземный паркинг — все здесь продумано для комфортного проживания.





Для досуга: шопинг-авеню Boulevard

Boulevard — это полностью автономный городской квартал, где внутренней инфраструктуре комплекса уделено особое внимание. Так, для досуга и шопинга в центре столицы предусмотрено три километра общественно пространства — шопинг-авеню Boulevard. Здесь расположились 155 помещений для ведения коммерческой деятельности, где в скором времени откроют свои двери брендовые бутики, престижные рестораны и многое другое, в чем могут испытать потребность жители и гости Tashkent City. Больше не придется уезжать далеко от дома, чтобы сделать повседневные покупки, отужинать изысканными блюдами в хорошем ресторане или порадовать ребенка новой игрушкой — все необходимое под рукой.

Это выгодное предложение и для тех, кто хочет начать бизнес в международном деловом центре, ведь парк, расположенный в двух шагах, обеспечит постоянный поток клиентов, обусловленный высоким пешеходным трафиком.





Для бизнеса: Boulevard Busines Center

Офис, который находится на территории МДЦ Tashkent City подчеркнет статус компании. Расположившись в сердце деловой жизни Ташкента бизнес-центр станет престижным и выгодным местом для коммерческого бизнеса и презентабельным местом для офиса. Здесь предусмотрено 30 помещений площадью от 75 до 205 кв. м, 14 из которых отведены под ритейл-зону, а 16 под офисы.





Для всех

Жилой комплекс Boulevard расположен на территории крупнейшего единовременного строительного проекта в Узбекистане по возведению международного делового центра Tashkent City. Это современное городское пространство, расположившее на своей территории архитектурные объекты различного назначения и одним из них является грандиозный парк Tashkent City, где каждый желающий сможет приятно провести время.

Многофункциональный жилой комплекс Boulevard — это 110 тысяч кв. м продуманного городского пространства и комфортной жизни.





Более подробно ознакомиться с проектом можно в офисе продаж компании Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.