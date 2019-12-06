Совместное узбекско-российское предприятие Andijanpetro, созданное «Узбекнефтегазом» и «Зарубежнефтью» (Россия), приступило к операционной деятельности.

Церемония официального начала работы СП и подписания корпоративного договора между компаниями состоялась в Ташкенте 5 декабря. В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

СП Andijanpetro было создано 16 марта и ведет добычу на трех нефтяных месторождениях — «Южный Аламышик», «Хартум» и «Восточный Хартум». В рамках их разработки планируется увеличить текущий уровень добычи нефти более чем в три раза, в том числе за счет обновления подземного и наземного оборудования, уточняет Министерство энергетики.