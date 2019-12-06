Instagram
Telegram
7 и 8 декабря
Что делать на этих выходных в Ташкенте?
Две крутых криминальных драмы, самый ожидаемый мультфильм для всех девчонок, ярмарки хэндмейда, концерты на площадях и другие мероприятия этих выходных.
Криминальная драма "Сиротский Бруклин"
Криминальная драма "21 мост"
"Холодное сердце 2"
Мультфильм, мюзикл, фэнтези
реклама
Выходные в "7 Пятниц"
Уикенд в Pappindom
«Праздник мёда» в Узкургазмасавдо
Выставка-ярмарка в Art-centre Sogdiana
Выставка-ярмарка «Восточный базар»
Шоу-концерт «В джазе только девушки»
День Конституции в парке "Ашхабад"
День Конституции в Tashkent City Park
Afisha.uz - все события Ташкента!
Открытое любительское соревнование по GPS ориентированию
Драма "Три высокие женщины"
Комедия "Последняя попытка"
Кукольный спектакль «Детский переполох»
"Трубадур"
реклама
Контакты
Реклама
© 2005-2019 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram