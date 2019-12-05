Государственный комитет по развитию туризма заявил о необходимости систематического решения проблем в сфере паломничества умры, которые накапливались в Узбекистане на протяжении многих лет.

Заявление комитета опубликовано в ответ на сообщение Комитета по делам религий, призвавшего граждан, желающих совершить паломничество в Саудовскую Аравию, пользоваться «официальными, безопасными и надежными» услугами, предлагаемыми правительством.

26 ноября 14 граждан Узбекистана, отправленных в Джидду туристической фирмой Андижанской области, были депортированы из Саудовской Аравии, поскольку их визы оказались поддельными.

Госкомтуризма в своем заявлении отмечает, что, согласно международному опыту, паломничество умра осуществляется представителями частного сектора в соответствии с требованиями, установленными государственными органами. В Турции паломничество умра организуется «на высоком уровне через конкретные процедуры, укрепленные законодательными актами», 156 субъектами туризма, в Индонезии — 101, в Малайзии — 71 и в соседнем Казахстане — около 30.

«В результате положен конец таким случаям, как многолетние ожидания людей, способных совершить паломничество, необоснованный рост стоимости поездки, совершение гражданами паломничества обходными путями», — отмечает Госкомтуризма.

По данным комитета, из-за большого числа желающих совершить паломничество умра и невозможности при действующем порядке полностью удовлетворить этот спрос «тысячи наших граждан, минуя имеющийся порядок, совершают священное паломничество через туристические организации и других посредников».

В сезоне 2018−2019 годов через Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ умру совершили почти столько же человек, сколько через Управление мусульман Узбекистана, отметили в комитете.

«Существующие проблемы в этой области нужно устранять не только путем установления различных ограничений, но и учитывая огромную потребность граждан в совершении священного паломничества. С целью обеспечения безопасности наших граждан и охраны их здоровья, предотвращения обхода существующего порядка считается целесообразным организовывать паломничество умра исходя из рыночных отношений и потребностей граждан», — предложил Госкомтуризма.