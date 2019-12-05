Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex Gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдовы, Греции, Израиля и Испании.

Как пишет РБК, все активы попавших под санкции лиц и организаций в юрисдикции США должны быть заморожены, а гражданам США и американским компаниям запрещается проводить с ними сделки.

В ведомстве отметили, что Evil Corp. ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, использовавшейся для заражения компьютеров в 300 банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах, в результате чего было похищено более 100 млн долларов.

Санкции введены по классификатору CYBER2, то есть за кибератаки. Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp. одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности. Из компаний в список вошли ООО «Бизнес-столица», «Оптима», «Трейд-инвест», «ЦАО», «Вертикаль» и «ЮНИКОМ».

Среди частных лиц, включенных в санкционный список, — Максим Якубец, которого Минфин США называет руководителем группировки, оказывающим «прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности». В сообщении указывается на сотрудничество Якубца с ФСБ России.

Другие лица, которых американский Минфин считает связанными с Evil Corp., выполняли в группировке руководящие функции, а некоторые помогали выводить похищенные средства, говорится в сообщении. В списке числится гражданин Узбекистана Азамат Сафаров (1990 г. р.).

Минфин США сообщил, что Госдепартамент объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp.