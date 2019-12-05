Самаркандский городской суд по уголовным делам рассматривает дело в отношении бывшего заместителя хокима Самарканда, ныне главного архитектора Самаркандской области Бобира Элмурадова (1983 г. р.), руководителя компании Afrosiyob Strоy Servis Камолиддина Шукурова (1977) и бывшего начальника Дирекции по капитальному строительству, главного инженера ЧП «Дилшод таъмир дизайн» Темура Халикулова (1960).

Как сообщил «Газете.uz» руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов, открытый судебный процесс проходит под председательством судьи Зарифы Ахмедовой.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Газете.uz» уточнили, что дело связано с выплатой компенсаций в размере 7,5 млрд сумов за снос 26 незаконно построенных домов в Самарканде.

Бобир Элмурадов был заместителем хокима Самарканда по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства с 3 октября 2017 года по 12 марта 2019 года и отвечал за соблюдением строительных норм и правил в городе.

Согласно пункту 10 постановления Кабинета Министров от 30 июня 2017 года «О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017−2019 годы» и решению хокима Самарканда от 27 декабря 2017 года, для строительства туристской зоны Samarkand City был выделен земельный участок площадью 13,84 га на бывшей территории компании «Алпомиш», находившийся в государственном резерве.

Протоколом Кабмина от 30 октября 2018 года (№01−02/1−856) были определены работы по инвентаризации жилых и нежилых объектов физических и юридических лиц и по их дальнейшему сносу.

Затем решением хокима Самарканда от 1 ноября 2018 года (№2093-К) «О разрешении сноса жилых и нежилых зданий в связи с развитием туристического потенциала и градостроительства в Самарканде» 26 квартир дома №58 на улице Зебинисобегим попали под снос.

Оценочные компании Grand Real Profi и Valuation оценили 26 квартир в 7 млрд 553,3 млн сумов при кадастровой стоимости зданий в 2 млрд 491 млн сумов. Согласно этой оценке, Финансовое управление Самарканда перечислило 26 лицам полную компенсацию на пластиковые карты, открытые в Самаркандском отделении Нацбанка, отметили «Газете.uz» в пресс-службе Главного управления строительства области.

По данным Генпрокуратуры, Бобир Элмурадов обвиняется в том, что, будучи замхокима Самарканда, не предпринял немедленных действий для прекращения строительства двух трехэтажных домов компанией Afrosiyob Strоy Servis на улице Зебинисобегим, хотя знал, что дома строятся незаконно и есть вероятность сноса жилых объектов на этой улице из-за создания туристкой зоны Samarqand City.

Кроме того, по жалобам жителей на улице Зебинисобегим о строительстве жилых домов Бобир Элмурадов 13 марта 2018 года побывал на встрече с активистами махалли, где заявил, что жилое здание было построено незаконно. Был составлен протокол о перерегистрации документов зданий в качестве дошкольных образовательных организаций, а его исполнение было поручено самому Бобиру Элмурадову. Государственная комиссия по приемке в эксплуатацию объектов Самарканда, председателем которой являлся замхокима, приняла акт о приемке в эксплуатацию незаконно построенных зданий в качестве жилых домов решением от 06 июня 2018 года, указали в Генпрокуратуре.

В постановлении Кабмина от 29 мая 2006 года указано, что за снос незаконных сооружений компенсация не выплачивается. Несмотря на это, Бобир Элмурадов поставил подпись на документах о выплате компенсаций в размере 7 млрд 555 млн сумов жителям домов на улице Зебинисобегим, попавших под снос, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На основе решения хокима Самарканда компания Afrosiyob Strоy Servis взяла на себя обязательство обеспечить жильем 18 граждан, проживавших на улице Мирзо Улугбека, в связи со строительством многоэтажных зданий на месте их старых домов. Должностные лица компании незаконно возвели дома на улице Зебинисобегим и переселили туда 18 жителей. После сноса зданий они добились выплаты компенсаций за счет бюджета на сумму 7 млрд 553 млрд сумов, отмечается в сообщении.

Статьи обвинения

Бобир Элмурадов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в крупном размере), пунктом «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), пунктами «а», «б» части 2 и частью 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование; использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса;

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в крупном размере), пунктом «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), пунктами «а», «б» части 2 и частью 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование; использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса; Камолиддин Шукуров — пункт «а» части 3 статьи 167, пункты «а», «б» части 2 и часть 3 статьи 228, часть 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере), часть 1 статьи 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг), часть 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков), пункт «а» части 2 статьи 205 через статью 28 (виды соучастников преступления) и часть 1 статьи 209 (должностной подлог) через статью 28 УК;

— пункт «а» части 3 статьи 167, пункты «а», «б» части 2 и часть 3 статьи 228, часть 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере), часть 1 статьи 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг), часть 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков), пункт «а» части 2 статьи 205 через статью 28 (виды соучастников преступления) и часть 1 статьи 209 (должностной подлог) через статью 28 УК; Темур Халикулов — пункт «а» части 2 статьи 205 УК.

Судебный процесс продолжается. — сейчас идёт судебное следствие и опрашиваются свидетели.

В пресс-службе Главного управления строительства Самаркандской области, в котором Бобир Элмурадов является заместителем начальника, напомнили о статье 26 Конституции, согласно которой обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

«По нашему мнению, прямое освещение любого судебного заседания в СМИ является вторжением в личную жизнь человека», — отметили в управлении и призвали интернет-СМИ и блогеров осветить дело после вступления решения суда в законную силу.

В августе суд приговорил бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева к 13 годам колонии по обвинениям в хищении, коррупции и превышении полномочий.