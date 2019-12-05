В честь Дня конституции Узбекистана ЖК Meridian дарит скидку 8% на покупку квартир. Акция продлится ровно 8 дней — с 5 по 12 декабря включительно.

Meridian — новый жилой комплекс, построенный по последним технологиям, с применением наиболее качественных стройматериалов и в соответствии со всеми стандартами безопасности.





Дома комплекса оборудованы:

высокоскоростными лифтами;

швейцарскими окнами;

системой круглосуточного видеонаблюдения;

индивидуальным отоплением.





Здесь также есть собственные подземные парковки, современные детские площадки, уютный внутренний двор и так далее. Кроме того, в жилом комплексе отлично развита инфраструктура: поблизости находятся супермаркеты, школы, детские сады, банки и медицинские учреждения.





Более подробную информацию о ЖК Meridian можно посмотреть на сайте.

Телефоны для справок: (+998) 99−857−55−55, (+998) 95−196−05−50

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