В честь Дня конституции Узбекистана ЖК Meridian дарит скидку 8% на покупку квартир. Акция продлится ровно 8 дней — с 5 по 12 декабря включительно.
Meridian — новый жилой комплекс, построенный по последним технологиям, с применением наиболее качественных стройматериалов и в соответствии со всеми стандартами безопасности.
Дома комплекса оборудованы:
- высокоскоростными лифтами;
- швейцарскими окнами;
- системой круглосуточного видеонаблюдения;
- индивидуальным отоплением.
Здесь также есть собственные подземные парковки, современные детские площадки, уютный внутренний двор и так далее. Кроме того, в жилом комплексе отлично развита инфраструктура: поблизости находятся супермаркеты, школы, детские сады, банки и медицинские учреждения.
Более подробную информацию о ЖК Meridian можно посмотреть на сайте.
Телефоны для справок: (+998) 99−857−55−55, (+998) 95−196−05−50
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