Частный медицинский центр сердечно-сосудистых заболеваний планируется создать в Ташкенте с участием польской компании IRIMED, говорится в проекте постановления президента Узбекистана.

Среди основных задач и направлений деятельности медцентра в проекте постановления отмечены:

обеспечение доступности и потребности населения в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;

проведение высокотехнологических кардиохирургических операций;

оснащение центра современным медицинским оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области кардиологии.

Как ожидается, центру передадут на правах собственности недостроенный четвертый корпус комплекса Ташкентского стоматологического института, расположенный по улице Кичик халка йули.

Согласно проекту, IRIMED планирует инвестировать не менее 25 млн долларов в 2020—2023 годах в строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию учреждения.

Кроме того, ожидается, что центр возьмет на себя обязательство каждый месяц бесплатно проводить сосудистохирургические операции не менее чем двум пациентам из социально уязвимых слоев населения, а также ежегодно бесплатно обучать не менее 10 местных специалистов, в том числе за пределами Узбекистана.

Проект постановления содержит «дорожную карту» и план освоения прямых иностранных инвестиций по трем этапам реализации проекта по строительству медцентра.

На первом этапе предусмотрено строительство четырех операционных отделений для коронарных процедур, периферических, структуральных болезней сердца и операционной для электрофизиологии (имплантация кардиостимуляторов и кардиовертибляторов) с расчетной суммой инвестиций 7 млн долларов.

Второй этап предполагает создание диагностического отделения, установку медицинского оборудования, завершение стационарного и консультативно-поликлинического отделений для лечения пациентов, организацию курсов повышения квалификации врачей профильных специальностей на базе центра, а также проведение мастер-классов. Расчетная сумма инвестиций на данном этапе — 12 млн долларов.

На третьем этапе предлагается расширить деятельность медцентра за счет открытия дополнительных отделений экстренной медицинской помощи 24/7 с программой лечения острого инсульта и инфаркта миокарда. Сумма инвестиций предусмотрена в размере 6 млн долларов, отмечается в проекте постановления.