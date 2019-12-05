Первый блок модульной группы установлен на территории дошкольной образовательной организации №441 Алмазарского района Ташкента. Она представляет собой четыре соединенных морских контейнера с просторными пространствами, оснащенными детской мебелью, развивающими играми, игрушками и учебными материалами. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.





В модульном здании будут две группы: полного дня и кратковременного пребывания, работающие в две смены. За каждой группой будет закреплен воспитатель и помощник воспитателя.

Модули, как подчеркивают в МДО, изготовлены из экологически чистых, безопасных для здоровья материалов и снабжены дополнительной теплоизоляцией, позволяющей сохранять тепло и прохладу. Специалисты также проработали вопросы безопасности, быстрой эвакуации и создания комфортного пространства для детей. Постройки оснащены электричеством, водоснабжением, кондиционерами, отопительными и противопожарными системами. Для групп полного дня предусмотрены легкие, разборные кровати.

Модульные ДОО способны расширяться за счет присоединения дополнительных контейнеров, вписываться в любую инфраструктуру, не требуют дорогого капитального ремонта, также они могут быть демонтированы и установлены в другой локации





«Внедрение модульных дошкольных организаций вызвано острой нехваткой мест. Мы все понимаем, что новые ДОО строятся долго, а их количество ограничено выделенными на строительство бюджетами. Модульные здания изготавливаются и устанавливаются за два месяца, а их стоимость на 70% меньше. Это значит, что при имеющемся бюджете МДО может охватить дошкольным образованием на 70% больше детей. В махалле „Кичкирик“, где сегодня открываются первые группы такого типа, в очереди на поступление в ДОО стоят 914 ребят. Благодаря модульной постройке 120 детей получат доступ к дошкольному образованию», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.





В министерстве отметили, что сейчас идут работы по изготовлению и установке модулей в поселке Сангардак Сурхандарьинской области, Бостанлыкском районе Ташкентской области, Алмазарском, Шайхантахурском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента.