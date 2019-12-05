Тренерский штаб молодежной сборной Узбекистана по футболу до 19 лет во главе с главным тренером Отабеком Гулямходжаевым уволен. Причина отставки — инцидент, произошедший 11 ноября на отборочном турнире чемпионата Азии в матче с молодежной командой Саудовской Аравии (1:1), сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Команду возглавил бывший полузащитник Тимур Кападзе, с сентября работавший помощником главного тренера сборной Узбекистана Вадима Абрамова.

О возможной смене руководства молодежной сборной писал футбольный эксперт Алишер Никимбаев. В его публикации от 28 ноября сообщалось, что после матча между молодежными сборными Узбекистана и Саудовской Аравии на поле случилась потасовка.

«Скажу больше, у меня есть видео завершения эпизода. Но публиковать его я не стану. Как минимум, до тех пор, пока свой вердикт не вынесет Дисциплинарный комитет АФК. А вердикт, судя по информации, будет. И этот вердикт может оказаться неприятным для команды, которая будет играть в домашнем чемпионате Азии в октябре будущего года. Новость о потасовке, кстати, может стать объяснением внезапным слухам о смене руководства этой сборной», — предполагал он.

Комитет Азиатской конфедерации футбола провел расследование касательно случившегося на игре. В Ассоциацию футбола Узбекистана было направлено письмо, что в ходе матча тренеры молодежной команды вели себя непрофессионально, за что они могут быть дисквалифицированы на ближайшие матчи.

Исполнительный комитет АФУ просмотрел видеозапись инцидента и решил освободить от занимаемых должностей весь тренерский штаб молодежной сборной Узбекистана U-19.

Тимур Кападзе будет готовить команду к финальному этапу чемпионата Азии, который пройдет в Ташкенте 14−31 октября 2020 года.

«Для нашей команды U-19 уже разработан план подготовки к предстоящему соревнованию. Согласно графику, даты подготовки сборной U-19 не совпадает с календарем сборной Узбекистана в дни ФИФА. Поэтому у Тимура Кападзе будет возможность продолжить работу в качестве помощника главного тренера национальной сборной Узбекистана», — отметили в ассоциации.

По итогам трех раундов отборочного турнира чемпионата Азии Узбекистан занимает в группе F второе место с семью очками. Саудовская Аравия (7) лидирует в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.