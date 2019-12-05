Зимние каникулы 2019−2020 учебного года для студентов высших учебных заведений и учащихся академических лицеев и колледжей устанавливаются с 20 декабря по 6 января. Первый день занятий в новом году — 6 января, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Это сделано, чтобы студенты могли проголосовать на выборах в Олий Мажлис Узбекистана и кенгаши народных депутатов по месту постоянного проживания. Соответствующие поручения были даны на правительственном совещании с участием заместителя премьер-министра Узбекистана.

С 5 по 22 декабря, а также с 1 по 6 января компании Uzbekistan Airways и «Узбекистон темир йуллари» будут продавать студентам и учащимся билеты на внутренние рейсы со скидкой 50%. Компаниям поручено увеличить количество мест на транспорте, а также в трехдневный срок открыть выездные кассы в местах, рекомендованных руководителями учебных заведений.

Во время зимних каникул все спортивные секции и клубы в вузах, лицеях и колледжах будут работать в полную силу, отмечается в сообщении.