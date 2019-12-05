Во Франции проходит всеобщая забастовка против предложенного властями проекта пенсионной реформы, сообщил Euronews.

В Париже не работает общественный транспорт. Практически полностью парализовано пригородное железнодорожное сообщение, а также сообщение скоростных поездов. Отменены авиарейсы, закрыты детские учреждения и начальные школы, а в колледжах и лицеях отменены занятия. Почтовые отделения также отказываются работать.

Отменено 30% внутренних авиарейсов, 90% поездов, остановлена работа 11 линий метро (RATP), уточняет France24.

Жителям Парижа пришлось массово пересесть на велосипеды и самокаты из-за забастовки транспорта.

В настоящее время в центре французской столицы спокойная обстановка. На площади Клиши началась акция «желтых жилетов», где собрались около 30 человек, сообщило РИА Новости.

С призывом присоединиться к общенациональной стачке выступили два крупнейших профсоюза Франции, объединяющие сотрудников полиции и жандармерии.

К государственным служащим примкнули адвокаты и медики. По разным оценкам, стачку поддерживает свыше 60% французов.

Один из основных спорных вопросов во Франции — пенсионный возраст. По новой предложенной правительством схеме — формально он должен остаться без изменений — 62 года. Но появляется новый возраст для расчета, при котором французы будут иметь право на полную пенсию. Цель властей — побудить население работать дольше.

При администрации Жака Ширака 24 года назад правительство Франции также решило провести пенсионную реформу, но после нескольких недель протестов власти отказались от своих планов.