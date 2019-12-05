5 декабря в 16:38 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в строящемся здании Центра исламской цивилизации по улице Заркайнар в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана (ГСПБ).

Фото: ГСПБ.

В тушении возгорания задействовано 10 пожарных автоэкипажей и 6 специальных и вспомогательных средств пожаротушения. Первые подразделения прибыли на место в 16:44, огонь локализован — в 16:54 и полностью потушен — в 17:06.

Огнем повреждены строительные материалы для теплоизоляции (пенопласт) в подвале строящегося здания на площади 150 кв. м. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

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Центр исламской цивилизации

В июне 2018 года президент Шавкат Мирзиёев заложил символический первый камень в фундамент Центра исламской цивилизации. На площади почти в 2 га возведено трехэтажное здание. В центре сооружения строится купол в восточном стиле, по четырем сторонам — порталы высотой 34 метра каждый.

На первом этаже здания разместятся музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и предметов, типография и книжные магазины. Второй этаж будет располагать фойе с Кораном Усмана в центре. Здесь же будут Музей исламского искусства и конференц-зал на 435 мест.

Библиотека с фондом до 100 тысяч рукописей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и административные помещения расположатся на третьем этаже.

В центре, как ожидается, будут заниматься научными исследованиями отечественные и зарубежные специалисты, а также преподаватели и студенты Международной исламской академии Узбекистана.