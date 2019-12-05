Посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов 4 декабря вручил верительные грамоты королеве Елизавете II, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

После официальной церемонии в Букингемском дворце стороны провели беседу, в которой отмечались исторические связи двух стран, которые относятся к периоду дипломатической переписки короля Англии Генриха IV с Амиром Темуром в начале XV века.

Дипломат подчеркнул стремление Узбекистана использовать в процессах модернизации страны лучший британский опыт, особенно в сферах образования, парламентаризма, верховенства закона и банковско-финансовой области.

Королева Великобритании проявила осведомленность о культурно-историческом наследии Узбекистана, прежде всего о древней архитектуре Самарканда, отметила пресс-служба МИДа.

Елизавета II, как говорится в сообщении, высоко оценила усилия правительства Узбекистана по развитию сферы образования, в том числе по внедрению изучения английского языка с начальных классов. Королева также поддержала мнение о необходимости расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.