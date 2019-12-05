Обеспечение всестороннего устойчивого развития страны, а впоследствии и населения — одна из важнейших задач, стоящих перед правительством. Немаловажную роль на этом пути играют иностранные инвестиции. Свою лепту в этом направлении вносит и АКБ «Агробанк». В марте текущего года на бизнес-форуме в Будапеште финансовое учреждение положило основу для начала взаимовыгодного сотрудничества с экспортно-импортным банком Венгрии.





В результате переговоров представители Эксимбанка Венгрии прибыли в Ташкент, чтобы поближе ознакомиться с деятельностью «Агробанка». Итогом стало подписание соглашения о выделении кредитной линии для финансирования покупок «Агробанком» банкоматов на сумму 10 млн долларов США. Это создаст прочную основу для расширения и улучшения предоставления дистанционных банковских услуг.





По словам чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Узбекистане Пётера Санто, это соглашение послужит не только расширению доступа населения к предоставляемым банковским продуктам, но и поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и расширению инвестиционной деятельности между странами.

На этом сотрудничество сторон не заканчивается, а только начинается. В дальнейшем планируется совместное развитие и в других сферах экономики.

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