Бывший министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов осужден по обвинению в ряде преступлений. Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH), он, войдя в преступный сговор, брал взятки в виде имущества в особо крупных размерах, чем нанес вред экономическим интересам страны.

Об уголовном деле на заседании Государственного совета безопасности сообщил генеральный прокурор Батыр Атдаев. Бывшего министра в наручниках 3 декабря показал телеканал Watan.

Исгендер Муликов, руководивший МВД с 29 мая 2009 года по 1 октября 2019 года, «в противоречие своим прямым должностным обязанностям вёл преступную деятельность, завладев имуществом в особо крупных размерах, принадлежавшим ряду граждан», отмечает TDH. «В рамках предварительного следствия были арестованы и изъяты в пользу государства незаконно приобретённые жилые дома, имущество в них, автотранспорт, различные ценности». По данным источников сайта turkmen.news, Исгендер Муликов был осужден на 20 или 25 лет.

Генпрокурор также сообщил об уголовном деле по бывшему председателю Государственной миграционной службы Мейлису Нобатову, который «использовал свое должностное положение в корыстных целях и занимался мздоимством».

Мейлис Нобатов «неоднократно брал у индивидуальных предпринимателей взятки в особо крупных размерах. Всё нажитое им незаконным путем имущество, жилые дома повышенной комфортности, автотранспорт и другие средства изъяты в пользу государства», сообщает главное информагентство Туркменистана.

«Исгендер Муликов и Мейлис Нобатов признались в содеянном и раскаялись в своих преступлениях», — отмечает TDH.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Мы доверили этим людям большие государственные посты. А они, в чьи обязанности входило противостояние таким негативным явлением, сами нарушили закон, не оправдали оказанного им доверия».

«Они запятнали честь своих семей, родственников. Жажда наживы оказалась выше их голоса разума. Они нанесли урон всему нашему обществу. Но мы всегда будем бороться с этим явлением и строго наказывать таких людей. Им нет места среди нас», — отметил он.

«Ещё раз напоминаю всем руководителям, что мы всегда вели и в дальнейшем будем вести непримиримую борьбу с коррупционерами и взяточниками. Для этого у нас есть все возможности. Так что пусть никто не думает, что ему удастся скрыть свои темные дела, остаться „чистеньким“, ведь руководитель у всех на виду», — добавил Гурбангулы Бердымухамедов.