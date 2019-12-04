Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря провел совещание по вопросам ускорения реформ в приоритетных направлениях, определения и обеспечения реализации целевых параметров на 2020 год, сообщила пресс-служба главы государства.

Обеспечение стабильности и повышение конкурентоспособности экономики находятся под постоянным вниманием президента, отмечает пресс-служба.

«Были приняты десятки указов и постановлений по либерализации экономики, формированию здоровой конкуренции, расширению локализации, повышению энергоэффективности и другим важным направлениям, созданы беспрецедентные возможности для субъектов бизнеса. Однако реформы не до конца воплощаются в реальной жизни», — говорится в сообщении.

На совещании президент перечислил допускаемые недостатки и подверг работу некоторых руководителей критике. Он подчеркнул, что недостаточна работа по резкому сокращению потерь в энергетической системе, правильному учету поставляемой электроэнергии и сокращению дебиторской задолженности.

Глава государства отметил отсутствие справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения. «Особенно перебои в снабжении населения газом и электричеством становятся причиной справедливого недовольства людей», — говорится в сообщении.

В целом, по оценкам Всемирного банка, доля государства в экономике Узбекистана остается высокой и составляет в настоящее время 50−55%.

Президент заявил, что не обеспечено полное исполнение принятых за последние три года около 10 постановлений касательно реформирования сферы кадастра. К примеру, все еще не запущена система выделения земли через онлайн-аукцион, не доведена до конца работа по оцифровке кадастровых данных. Все еще не разработаны новая форма земельного права и прозрачные механизмы его предоставления.

В сфере строительства сохраняются устаревшие стандарты и нормы, отметил Шавкат Мирзиёев. Не уделяется должное внимание подготовке специалистов, способных применять инновационные решения.

Экспертиза проектно-сметной документации, выдача и согласование разрешений на строительство все еще ведутся в бумажном формате. Отсутствует электронное взаимодействие между причастными организациями.

На совещании перечислены и проблемы в сфере транспорта. К примеру, из-за высоких тарифов на грузоперевозки не снижается себестоимость продукции. Работа по оказанию населению удобных и доступных транспортных услуг находится на неудовлетворительном уровне.

Указано также на недостаточное внимание внедрению международных образовательных стандартов. Президент отметил, что критерии оценки квалификации профессорско-преподавательского состава не отвечает современным требованиям.

Подобные недостатки можно наблюдать в сферах финансов, налогов, цифровой экономики, противодействия коррупции и других направлениях.

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«У каждого направления есть свой хозяин. На институциональной, системной основе по каждой сфере приняты постановления, указы, дорожные карты. Теперь пришло время, чтобы эти постановления дали результат», — заявил президент.

«Каждый приобрел опыт в своей сфере, но стоит вопрос, сможем ли мы применить его на практике или нет? Ни у кого нет права оставаться зрителем, пришло время тянуть телегу. Остался один месяц [до конца года], готовы ли мы к 2020 году? Нас ожидает год с серьезным испытанием. В основе наших реформ должна быть база, а база — это экономика, база — это выгода, база — это удовлетворение народа. У нас большие планы: куда какую инвестицию нужно привлечь. Инвестиции нужны не только ради инвестиций. Один сум средств [мы] превратим в рабочее место», — сказал глава государства.

Образованы рабочие группы, ответственные за выработку мер по выявлению и устранению системных проблем в 13 «буксующих» направлениях путем критической оценки исполнения решений, принятых за последние три года.

Глава государства поставил перед этими рабочими группами задачи, которые необходимо исполнить к 20 декабря текущего года.

Прежде всего необходимо провести полную инвентаризацию принятых за последние три года документов по каждой отрасли и критически изучить состояние их реализации. Это обусловлено тем, что определенные некоторыми актами порядки на деле не применяются. По мнению экспертов Всемирного банка, из 97 реформ, начатых в сфере бизнеса в Узбекистане, полностью осуществлены лишь 24.

Президент поручил критически проанализировать работу по достижению определенных в актах целевых показателей, выявить препятствующие этому проблемы и решить их в разрезе каждой сферы, направления и региона.

Перед ответственными лицами поставлена задача разработать «дорожную карту» мер на 2020 год с указанием ответственных исполнителей, конкретных сроков и источников финансирования. В этих документах будут отражены предстоящая работа в разрезе отраслей и регионов, а также цели, которые будет необходимо достигнуть в следующем году.

Глава государства поручил организовать проектные офисы по каждому направлению для ускорения реформ и обеспечения качественного исполнения «дорожных карт». Задача этих офисов будет заключаться во внедрении в практику механизмов достижения целей.

Президент отметил, что сокращение производственных затрат и снижение себестоимости продукции, повышение посредством этого ее конкурентоспособности должна быть главнейшей задачей в 2020 году.

Руководителям отраслей указано на необходимость уделять основное внимание эффективности инвестиций.

Глава государства поручил внедрить систему контроля за обеспечением безусловного исполнения реформ, в соответствии с которой премьер-министр Узбекистана будет каждые две недели обсуждать выполненную рабочими группами работу, выявленные проблемы и предложения по их устранению.

Руководитель, ответственный за сферу, ежемесячно будет представлять в Кабинете Министров информацию о результатах проделанной работы на примере конкретного региона. В отношении руководителей, не обеспечивших достижение целевых индикаторов, будет рассмотрен вопрос об их персональной ответственности.