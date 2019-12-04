Министерство юстиции Узбекистана внесло представление об отмене решения хокима Ферганы Шавката Эркабоева об изъятии в резерв городского хокимията нескольких объектов частной собственности. Его исполнение взято под контроль, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

В частности, решением хокима города №965 от 19 сентября была изъята собственность, принадлежащая ООО Constant Trading, и других хозяйствующих субъектов. Глава Ферганы мотивировал свое решение тем, что эти объекты недвижимости не использовались в течение длительного времени, говорится в сообщении.

В Минюсте назвали это злоупотреблением должностными полномочиями и напомнили, что, согласно статье 13 закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», действия, прямо или косвенно направленные на незаконное ограничение и (или) лишение права частной собственности, не допускаются.

Ответственность незаконное ограничение и (или) лишение имущественных прав частных собственников, а также посягательство на частную собственность также предусмотрена в Уголовном кодексе (статься 192−1) и Кодексе об административной ответственности (статья 241−1), отметили в пресс-службе.

Для привлечения лиц к ответственности готовятся соответствующие материалы в органы прокуратуры, добавили в Минюсте.