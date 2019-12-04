Передовые технологии, материалы высокого класса и забота о покупателе — именно эти качества собраны воедино в серии умных холодильников от LG с функцией InstaView Door-in-Door. Одно легкое постукивание по тонированной поверхности — и начинается демонстрация содержимого. Нет лишних движений, холодный воздух не покидает пространства, экономится электроэнергия и кошелек не страдает от лишних трат. Холодильник прямо напичкан удобными и полезными функциями, которые созданы для одной цели — сохранять свежесть и качество продуктов как можно дольше.





С функцией Fresh Balancer оптимальный уровень влажности можно задать самому, воспользовавшись регулятором «Рыба», «Мясо» или «Овощи». Микроклимат будет поддерживаться автоматически согласно выбранному режиму. Фильтр Hygiene Fresh поможет устранить неприятные запахи и ликвидировать до 99,9% бактерий внутри холодильника. А система Moist Balance Crisper представляет собой контейнер, в котором можно создать микроклимат, отличный от заданного всему холодильнику в целом.

Наличие линейного компрессора Inverter Linear не только увеличивает энергетическую эффективность, но и максимально снижает уровень шума. Благодаря системе Space Plus Ice в холодильниках LG появляется дополнительное пространство, что весьма ценится в больших семьях. А вертикальная светодиодная подсветка позволяет осветить каждую полку — ни один продукт не останется незамеченным.

Премиальная линейка холодильников LG InstaView Door-in-Door дополнилась оригинальной новинкой с матовой отделкой, которая подчеркивает эстетику модели, вписываясь в любое цветовое решение интерьера.

Приобрести премиальные холодильники LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

cеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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