Следственный департамент при МВД Узбекистана опубликовал дополнительные данные о взрыве, произошедшем днем в среду в четырехэтажном доме во 2-м микрорайоне Андижана.

В квартире 30-летнего Д. С. без присмотра был оставлен газовый насос. Образовавшаяся в большом количестве газовоздушная смесь загорелась, что привело к взрыву и пожару.

В результате взрыва и пожара повреждены восемь квартир дома. Взрывная волна выбила стекла и некоторые элементы конструкции внутри и снаружи здания.





Одиннадцать жителей дома, включая троих несовершеннолетних, с отравлениями термодеструктивными продуктами были доставлены в медицинское учреждения. Жертв нет.

Следственный отдел при УКД ОВД Андижана ведет доследственную проверку.