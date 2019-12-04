Демонтаж газопровода привел к нехватке газа в ряде районов Ташкента. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе компании «Узтрансгаз».

«Действительно, во время строительства надземного метро вдоль Ташкентской кольцевой автодороги со стороны „Рохат“ в сторону рынка „Куйлюк“ в связи с необходимостью был демонтирован газопровод протяженностью 1,5 км. В связи с этим в некоторых районах города в холодные дни наблюдалась нехватка природного газа», — сообщили в компании.





На сегодняшний день идут работы по восстановлению газопровода путем его переноса на противоположную сторону дороги. Уже проложено 800 м труб диаметром 700 мм. К работе привлечены более 35 рабочих и 14 единиц спецтехники. Работа ведется круглосуточно, отметили в «Узтрансгазе», принеся извинения за доставленные неудобства.

Уточнить, когда газопровод был демонтирован и когда будут завершены работы по его восстановлению, не удалось.





Кроме того, 29 ноября в Facebook-группе «ТЧСЖ и как с ним жить?» была опубликована анонимная информация о демонтаже участка магистрального газопровода при строительстве трехуровневого моста на пересечении улицы Махтумкули и Ахангаранского шоссе в Ташкенте.

«Несмотря на все усилия, перекладки тепловых сетей не дали результата и при первых же заморозках город замерз. Благо ожидается потепление. Тотальное низкое давление газа по всему городу не дало возможности поднять температуру теплоснабжающим организациям хотя бы близко до нормативной величины. В результате город мёрзнет, все недовольны. Почему так? Причина, как уже сказано, в низком давлении газа, подаваемом в теплоисточники. Оказывается, при строительстве трехэтажного моста был демонтирован участок магистрального газопровода диаметром 700 мм, который обеспечивал закольцовку двух основных артерий, питающих газом город. Почему нельзя было восстановить перемычку газопровода до наступления холодов? Никогда не было, чтобы не хватало газа на ТЦ-8-Сергели, ТЦ-5-Чиланзар, ТЦ-6-Мирабад и Сергели. Надеюсь, „Узтрансгаз“ примет необходимые меры для скорейшего восстановления газопровода», — говорилось в сообщении.

Эту информацию «Газете.uz» подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

Известно, что примерно с 22 ноября низкое давление газа наблюдалось в юго-западной части Ташкента — Мирабадский, Чиланзарский, Сергелийский, Шайхантахурский, Яккасарайский и Учтепинский районы.