«Узнефтегазинспекция» с 22 ноября по 1 декабря проверила 72 автогазонаполнительные компрессорные станции в Ташкентской области. В ходе инспекции было обнаружено стороннее воздействие на счетчики, которые повлекло ущерб газоснабжающей организации «Худудгазтаъминот» в размере 30,4 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и пресс-служба инспекции.

Согласно заключению эксперта внешнее воздействие на приборы учета было продуманным — в счетчиках были изменены конфигурации учета поступающего природного газа на заправку с помощью подключенного к ним компьютера. Из-за этого счетчики учитывали и сохраняли показания поступившего природного газа на заправочную станцию не в полном объеме.

Сотрудники Бюро принудительного исполнения составили акт и произвели перерасчет станциям «Юксак самара метан газ» в Янгиюльском районе на 1,2 млрд сумов, «Равнак газ метан сервис» — 979,2 млн сумов, «Хамкор газ сервис» — 1,8 млрд сумов, «Пегас петролиум газ» в Бекабаде — 1,5 млрд сумов, «Оптима газ сервис» в Ахангаранском районе — 1,8 млрд, «Оккурган эко газ» в Юкоричирчикской районе — 604,8 млн сумов, «Туйтепа воха газ» в Уртачирчикском районе — 756 млн сумов, «Дийдор» в Кибрайском районе — 1,1 млрд сумов. «Эко газ оил» в Чиназском районе — 1,6 млрд сумов, «Интенсив газ компрес» в Ангрене — 1,5 млрд сумов и «Янгийул метан газ» в Ангрене — 3,5 млрд сумов.

Кроме того, крупные хищения природного газа также выявлены в Янгиере Сырдарьинской области на заправках PROMEDGAZ, сумма перерасчета — 972 млн сумов, «Богдон газ сервис» — 648 млн сумов, «Илин газ оил» — 777,6 млн сумов, «Зиё нур метан сервис» — 11,4 млрд сумов.

Хищения обнаружили и на метановых заправках «Шаймардон бобо Пулат угли» в Кашкадарьинской области с перерасчетом в 1,3 млрд сумов и «Ромитан транс инвест» в Бухарской области — 246 млн сумов.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, отметили в пресс-службах энергетических ведомств.