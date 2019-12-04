Первая международная конференция выпускников стипендиальных программ бывшего президентского Фонда «Умид» состоится 3−4 января в Ташкенте. Тема мероприятия — «Обновляемому Узбекистану — новое поколение кадров», сообщили «Газете.uz» в Фонде «Эл-юрт умиди».

Участниками конференции, как ожидается, станут более 300 человек, в том числе свыше 120, ныне живущих за рубежом. Форум пройдет по пяти секциям, посвященным вопросам демократического обновления страны, образования, улучшения инвестиционного климата, инновационного развития и сельского хозяйства.

Предложения, высказанные участниками конференции, будут представлены государственным органам, говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте conference.eyuf.uz. Участвовать в мероприятии могут стать не только стипендиаты фонда «Умид», но и другие соотечественники, готовые поделиться полезными знаниями и навыками. Организаторы покрывают все расходы по проживанию, питанию и транспортному обслуживанию.

Фонд «Умид» в 1997—2003 годах профинансировал обучение 828 специалистов Узбекистана, в том числе 363 (44%) в бакалавриате и 465 (56%) — в магистратуре. Стипендиаты обучались в вузах и научных центрах США (343 человека), Великобритании (329), Германии (84), Франции (33), Японии (20), Канады (11) и Италии (8).

В сентябре 2018 года по инициативе президента Шавката Мирзиёева был создан Фонд «Эл-юрт умиди», имеющий аналогичные цели. В прошлом году по четырем образовательным программам фонда за рубеж был отправлен 381 человек, в 2019 году их число превысит 600 человек, а в 2020 году составит около 1000.