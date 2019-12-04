4 декабря примерно в 14:13 в квартире на втором этаже четырехэтажного дома №7 во 2-м микрорайоне Андижана произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Фото: МЧС.

По данным пресс-службы Следственного департамента при Министерстве внутренних дел, причиной стало возгорание самодельного насоса, который использовался в квартире для повышения давления газа. Жильцов в квартире на момент взрыва не было.

Восемь (по другим данным — девять) человек, включая двоих несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью, жертв нет.

Взрывом частично разрушены бетонные конструкции в подъезде, квартирах и на внешней части дома. Всего от взрыва и огня пострадало от шести до восьми квартир.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

На место инцидента прибыл хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов. Из Ташкента выехала оперативная группа МЧС во главе с первым заместителем министра.

Хоким области поручил ответственным лицам оказать помощь пострадавшим и начать восстановительные работы.

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