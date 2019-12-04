Особое внимание уделяется дальнейшему развитию современной качественной стоматологической помощи, совершенствованию профилактических мер и раннему выявлению заболеваний. А также повышаются эффективность, качество и доступность высококвалифицированной стоматологической помощи населению.

С этой целью Ташкентский государственный стоматологический институт совместно с Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан организовали благотворительную неделю под девизом «Вся наша любовь к этому народу, к этой Родине!». В Муйнаке, Тахиаташе, Караузяке, Нукусе и других районах Каракалпакстана был организован углубленный стоматологический осмотр населения.





Более двадцати опытных специалистов института (направления: терапевтическая стоматология, детская стоматология, ортодонтия, хирургическая стоматология) совместно с местными врачами участвовали в благотворительной акции. Ее целью было изучение статистики стоматологических заболеваний, клиническое обследование хронических больных, профилактика стоматологических заболеваний и повышение уровня медицинской грамотности населения.





По результатам эпидемиологических данных, в ходе мероприятия были даны рекомендации, в частности, по уровню распространенности стоматологической патологии среди населения, систематическому анализу, организации и управлению стоматологическими услугами, а также улучшению стоматологической помощи с учетом климатических и географических особенностей региона.





В целях распространения среди детей, подростков, беременных женщин и всего населения правил профилактики стоматологических и пародонтозных заболеваний, а также санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению зубов и слизистой оболочки полости рта, были проведены семинары и мастер-классы.

На правах рекламы.