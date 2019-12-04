На Приморском шоссе Санкт-Петербурга 1 декабря горел пассажирский автобус №211. Никто из 50 пассажиров не пострадал благодаря оперативным действиям водителя — гражданина Узбекистана Абдуманнона Каршиева, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Абдуманнону Каршиеву 43 года, он работает водителем в компании «Третий парк» с 2016 года. В тот день автобус двигался по стандартному маршруту.

По данным издания «Петербургский дневник», водитель выехал от метро «Черная речка» в районе 11:40, а уже около 12 часов заметил позади автобуса черный дым. Мужчина остановился у гостиницы «Балтиец», открыл три двери и объявил об эвакуации. Пассажиры без паники покинули автобус и продолжили путь на следующем маршруте.

Водитель попытался самостоятельно тушить пламя тремя огнетушителями. «К сожалению, как показывает практика, если автобус начинает гореть, то потушить его такими локальными средствами, как огнетушитель, практически невозможно. Это проверено», — цитирует «Петербургский дневник» пресс-службу «Третьего парка». Причины возгорания устанавливаются.

«В компании отметили героический поступок и высокий профессионализм смелого водителя, который несмотря на сложность ситуации, не растерялся и сумел вывести пассажиров из горящего автобуса. Спокойные и четкие действия нашего соотечественника помогли сохранить жизни и здоровье горожан и гостей Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе МИД Узбекистана.