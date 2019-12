28 ноября в Лондоне состоялось официальное объявление ведущих банков мира 2019 года по версии авторитетного финансового издания The Banker. Банком года в Узбекистане в 2019 году был назван АКБ Asia Alliance Bank.

Это почетное звание Asia Alliance Bank получает от престижного международного финансового журнала The Banker уже в третий раз. Демонстрируя, на протяжении 10 лет, высокую деловую активность, АКБ Asia Alliance Bank динамично развивает актуальные и востребованные направления финансовой деятельности, уделяя большое внимание развитию передовых, инновационных финансовых услуг, основанных на современных банковских информационных технологиях. Ставя перед собой цель постоянно повышать качество обслуживания и комфортность условий для своих клиентов, Asia Alliance Bank делает акцент на развитие новых технологий и их возможностей, способствующих развитию многоканальной деятельности банка.

The Banker — английский журнал, посвященный международным финансам, который издается с 1926 года. Издание является специализированным финансовым журналом, к которому прислушиваются банкиры, финансисты, руководители и менеджеры корпораций, а также министры финансов во всем мире. Издательством владеет одно из ведущих финансовых изданий в мире The Financial Times Ltd. С момента своего образования журнал специализируется на освещении множества международных событий, рассказывает о разработках программного обеспечения, новых технологических открытиях и инновациях, публикует отчеты по странам, банковские рейтинги и комментарии экспертов, обзоры рынков и оценки регионального промышленного развития.

