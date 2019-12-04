На сегодняшний день компания AKFA экспортирует в 17 стран мира свою производственную продукцию. Наряду с этим, объем экспорта алюминиевых профилей составил 3 467,9 тонн в 2019 году, что на 19% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

По статистическим данным компании AKFA, общий объем экспорта по алюминиевому профилю до ноября 2019 года составил 3 467,9 тонн. Из них ведущую позицию по экспорту алюминиевого профиля занимают страны Европы (1 117,2 тонн), далее Кыргызстан (1 068,2 тонн) и Украина (557,8 тысяч кг). Алюминиевые профили экспортируются в страны Центральной Азии, СНГ и Европы.





AKFA является одним из крупных производителей и экспортеров алюминиевого и пластикового профиля на рынке Узбекистана. Общий объем экспорта ПВХ-профилей в этом году составил 4 716,5 тонн. Из стран-экспортеров по данным показателям ведут Кыргызстан (3 272,96 тонн), Казахстан (1 219,97 тонн) и Афганистан (132 653,8 кг).

Помимо алюминиевого и пластикового профилей компания также экспортирует радиаторы отопления. Продукция экспортируется только в страны СНГ. В этом году общий объем экспорта составил 261 750 секций радиатора. Азербайджан стоит на первом месте по закупу радиаторов AKFA, затем идет Казахстан и на третьем месте Кыргызстан.





В целях повышения экспортного потенциала и увеличения объемов экспорта компания активно участвует в производственно-показательных выставках и конференциях. В 2020 году компания планирует принять участие в международной выставке окон, оконных аксессуаров, комплектующих, оборудований и технологий оконного производства Eurasia Window 2020 в Турции. Ежегодно на мероприятии более 585 экспонентов из 24 стран мира презентуют свою продукцию. Это наиболее крупная и престижная выставка оконной индустрии в Евразийском регионе.





Еще одним важным событием в будущем 2020 году станет участие в 13-й международной специализированной выставке и конференции Aluminium 2020. Выставка будет проходить в Германии и создаст международную платформу для развития строительной отрасли. В 2018 году в выставке принял участие 971 экспонент из 54 стран.

За последние годы география экспорта продукции AKFA значительно расширилась, и компания не собирается останавливаться на достигнутом. Перед AKFA стоят новые амбициозные задачи и цели по расширению модельного ряда продукции и по увеличению объема экспорта.

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